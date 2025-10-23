В Липецке заработал Центр эмоционального здоровья

На базе новой поликлиники в микрорайоне Елецкий Липецка открылся Центр эмоционального здоровья. Здесь проводят бесплатные консультации психотерапевты, психологи и психиатры-наркологи. Ключевой задачей Центра является интеграция специализированной помощи в первичное звено здравоохранения. Это позволяет своевременно выявлять признаки эмоционального неблагополучия у пациентов, обращающихся в поликлинику, и оказывать им необходимую поддержку без необходимости посещения диспансеров.

Основной фокус внимания будет направлен на участников специальной военной операции и членов их семей, однако воспользоваться услугами Центра могут все жители Липецка, независимо от прикрепления к поликлинике.

«Забота о ментальном здоровье — не менее важна, чем о физическом. Новый Центр доказывает это на практике: помощь теперь можно получить быстро и без лишних барьеров», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Записаться на консультацию можно через регистратуру поликлиники в Елецком или напрямую в Центре эмоционального здоровья.