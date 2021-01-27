Январский ливень стал причиной подтопления ряда улиц областного центра. В Липецке выпало 12 мм осадков – треть месячной нормы. Ситуация осложнялась тем, что дождь усилил таяние снега. Потоки воды потекли по городским улицам. Наиболее сложная обстановка сложилась на участках дорожной сети, необорудованных ливневой канализацией, – в частном секторе, улице 50 лет НЛМК, перекрёстке Фрунзе – Неделина, 3-м участке в районе ЛТЗ, сообщает пресс-служба мэрии.

– Уже ночью бригады наших специалистов вышли на откачку воды с дорог, в 7.00 – на прочистку дождеприёмных колодцев. Сейчас задействовано четыре ассенизаторских машины. Пытаемся привлечь дополнительную технику, – сообщил начальник управления благоустройства Алексей Романчукевич.

На данный момент специалисты работают на улицах Металлургов и Циолковского, шесть тракторов задействовано на раздвижке снежного вала на очагах аварийности в частном секторе, в ближайшее время бригады расчистят ливнёвки на Неделина, с улицы 50 лет НЛМК начнут откачивать воду. Кроме того, ассенизаторские машины направят в микрорайоны Тракторостроителей и Ссёлки.

– На многих улицах мы сталкиваемся с засорами решёток ливневки – мощные потоки воды приносят большое количество мусора, который забивает их. Наши сотрудники стараются оперативно прочищать колодцы, – пояснил Алексей Романчукевич.

По прогнозам синоптиков, в течение дня в Липецке также возможен сильный дождь. Специалисты и техника муниципального управления благоустройства продолжат работать в режиме повышенной готовности до стабилизации ситуации.

Стоит отметить, что дождь внёс коррективы и в работу городских трамваев. Специалисты объясняют перебои подтоплением рельсового полотна. Сотрудники МУП «Горэлектротранс» мониторят обстановку и оперативно выезжают на места для откачки воды и восстановления работы транспорта. Наиболее проблемные точки – у остановок «Швейная фирма», «Художественная школа», «АЗТП» и на протяжении перегона в районе улицы 3 Сентября. Сейчас работы продолжаются у «АЗТП» на остальных участках движение вагонов восстановлено.