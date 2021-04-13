13 апреля 2021 г. объекты Липецкой «Квадры» в областном центре переходят на летний режим работы. Соответствующее постановление об окончании отопительного периода подписала глава Липецка Евгения Уваркина.

Теплоснабжение всех потребителей в г. Липецке планируется завершить в течение нескольких дней.

«Сразу по окончании этого отопительного сезона мы начинаем готовиться к следующему. Предстоит выполнить большой объем работ как на теплосетях, так и на оборудовании ТЭЦ и котельных. Всего на реализацию масштабной ремонтной кампании в этом году «Квадра» планирует выделить около 1 млрд рублей», – отметил управляющий директор филиала ПАО «Квадра» – «Липецкая генерация» Алексей Курило.

В “Квадре” напомнили, что решение об окончании отопительного сезона принимают только органы местного самоуправления. Прекратить подачу отопления в других муниципалитетах компания может сразу после выхода соответствующих постановлений.