В Липецке завершается ремонт вантового моста

В Липецке подходят к концу работы по ремонту вантового моста. Переправа в районе улиц Доватора-Филипченко – это единственный в Липецке вантовый мост. Он был построен в 1996 году. Последний раз его ремонтировали около десяти лет назад, и тогда обновление было лишь косметическим.

В этот раз работы шли с середины июня, как на самом мосту, так и под ним. Все металлические элементы обработали в технике пескоструйной очистки, загрунтовали и перекрасили. Разваливающиеся лестничные пролёты заменили на новые – с перилами и пандусами. Площадку со стороны улицы Доватора благоустроили. Здесь разместили по четыре скамейки и урны для мусора.





В ходе ремонта рабочие установили защитный слой вантов – стальных тросов для крепления переправы. Сначала их загрунтовали, а потом укрепили специальным материалом для изоляции. Одним из финальных этапов стала укладка нового асфальтобетонного покрытия переправы.

Сейчас рабочим остаются последние штрихи: подкрасить некоторые поверхности, установить перила и поручни на лестницах со стороны улицы Доватора.