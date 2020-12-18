В Липецке завершают монтаж новогодней иллюминации

«Липецкгорсвет» завершает монтаж новогодней иллюминации. Сейчас работы ведутся на площадке перед спортивным комплексом «Звёздный», сообщает пресс-служба администрации г. Липецка.

Специалисты монтируют более четырёх километров светового занавеса и 50 светодиодных снежинок. Одновременно бригада сотрудников проводит ремонт световых консолей на улице Зегеля и декоративно-светового оформления «Салют» на фасаде дома на улице Плеханова.

– Из-за высокой влажности вышел из строя элемент свето-технической конструкции, украшение частично погасло, но мы стараемся оперативно приводить в порядок иллюминацию, чтобы поддерживать новогоднее настроение липчан, – рассказывают в «Липецкгорсвете».

Кроме того, на этой неделе специалисты украсили ёлки в районе дома №4 по улице Хорошавина и дома № 18 по улице Осипенко.

Подготовкой к новогодним праздникам в «Липецкгорсвете» не ограничились. Специалисты приступили к восстановлению кабеля наружного освещения на Плехановском спуске, ремонту светильников на улицах 9 мая, Свиридова, Неделина, Гагарина, 40 лет Советской Армии, Маяковского и Филипченко, а также на пешеходных переходах в районе гимназии №12 и на перекрёстке улиц Интернациональная и Зегеля.

В планах на следующую неделю установка светильников на пешеходном переходе на улице Циолковского. Стоит отметить, что в этом году сотрудники «Липецкгорсвета» смонтировали освещение на 90 «зебрах» в областном центре.