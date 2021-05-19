Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, вечером 7 марта 2021 года обвиняемый, прибыл на площадь Победы в Липецке с целью передать через общих знакомых подарок для супруги, праздновавшей свой день рождения, но не захотевшей с ним встречаться. При встрече между обвиняемым и 33-летним знакомым возник конфликт, переросший в драку. Дерущихся разняли очевидцы. После чего обвиняемый подошел к автомобилю, где на переднем пассажирском сиденье находился оппонент, и ножом нанес ему три удара в грудную клетку, живот и руку. После чего с места преступления скрылся, избавившись от орудия преступления по пути в Данковский район.

Потерпевший был госпитализирован и благодаря вовремя оказанной медицинской помощи угрозы его жизни нет.

На время предварительного следствия фигурант заключен под стражу. Вину в совершении преступления признал частично, выдвинув свою версию произошедшего. Его доводы опровергнуты следователем собранными доказательствами, в числе которых показания свидетелей и очевидцев, результаты судебных экспертиз и следственных действий. В установленный законом двухмесячный срок ь материалы уголовного дела направлены для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.