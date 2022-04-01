Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, днем 3 октября 2001 года обвиняемый, находясь в своей квартире по улице Мичурина в Липецке, недовольный поведением сожительницы, находившейся в состоянии алкогольного опьянения и ударившего их малолетнего ребенка, избил её. При этом он нанес женщине множественные удары кулаками по всем телу. Позже эксперты обнаружили на теле 24-летней потерпевшей не менее 37 ударно-травматических воздействий в жизненно важные органы – голову и брюшную полость. В результате тупой травмы живота и разрыва внутренних органов потерпевшая скончалась.

Под подозрение в совершении особо тяжкого преступления сразу попал её сожитель. Однако при допросе он отрицал свою вину, активно противодействовал расследованию, выдвигая различные версии о непричастности к смерти матери его малолетнего сына, ставшего единственным очевидцем произошедшего. В связи с недостаточностью доказательств вины фигуранта, расследование уголовного дела было приостановлено.

К установлению объективной истины по делу следователи регионального СКР вернулись в марте текущего года. В результате кропотливой работы специально созданной для расследования преступлений прошлых лет аналитической группы получены новые доказательства причастности фигуранта, скрывавшего обстоятельства смерти сожительницы более 20 лет. Следователем установлены факты систематического избиения им потерпевшей, а также получены показания свидетелей, подтвердивших регулярные конфликты между ними из-за её пристрастия к алкоголю. При предъявлении неоспоримых улик фигурант дал признательные показания. Его доводы проверены следователем-криминалистом на месте происшествия, где обвиняемый рассказал и показал механизм причинения ударов сожительнице и их локализацию. Для подтверждения его показаний проведена дополнительная трудоемкая ситуационная судебно — медицинская экспертиза, результаты которой не оставили сомнения в его причастности к особо тяжкому преступлению.

Уголовное дело с утвержденным прокурорм обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Работе по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области уделяется особое внимание. Крайне важно обеспечить принцип неотвратимости наказания и осознание того, что, как бы преступники ни старались уйти от наказания, они предстанут перед правосудием, сколько бы времени ни прошло.