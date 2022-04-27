Первым отделом по ОВД СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ритуальных агентств, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий).

По данным следствия, обвиняемая, являясь фактическим руководителем коммерческих образований, оказывающих ритуально-похоронные услуги, достигла договоренности с сотрудниками дежурной части территориального органа внутренних дел о сообщении сведений о фактах смерти граждан на их территории обслуживания. Полученная информация давала ей преимущество перед конкурентами в первоочередном предложении родственникам умерших своих услуг по организации похорон и погребению. За предоставление одного адреса умершего лица, с родственниками которого заключен договор на оказание ритуально-похоронных услуг, сотрудники полиции получали от предпринимательницы денежное вознаграждение в размере 4 тысяч рублей.

Следователем доказано, что с сентября 2021 года по февраль 2022 года оперативный дежурный и его помощник, обязанные не разглашать и не передавать в коммерческих целях третьим лицам персональные данные граждан, в том числе сведения о факте смерти и месте жительства, получили от обвиняемой за свои незаконные действия вознаграждение в общей сумме 40 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемая вину в совершении коррупционного преступления признала. Вместе с этим в ходе следствия собрано достаточно доказательств совершенного коррупционного преступления, в связи чем уголовное дело в ближайшее время будет направлено для утверждения обвинительного заключения прокурору и последующей передачи в суд.

Санкция вменяемой фигурантке статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 8 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела в отношении сотрудников полиции находится на завершающей стадии. Их действия следователем квалифицированы по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору).