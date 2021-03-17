В Липецке продолжается работа по демонтажу самовольно установленных ограждений во дворах. Их выявляют в ходе выездных проверок сотрудники территориальных управлений и МЧС России по Липецкой области. Об этом сообщает пресс-служба администрации г. Липецка.

Только в прошлом году специалисты демонтировали препятствия в 65 дворах областного центра, в том числе с проездов возле домов №№ 84 и 15/2 на улице Космонавтов, №18 на Неделина, №4/1 на Титова и №12/2 на Циолковского.

– Где-то нам помогали сотрудники муниципального управления благоустройства, где-то – управляющие компании. Все срезанные металлические столбы и убранные блоки после демонтажа мы отправили на утилизацию, – сообщила начальник управления Советским округом Любовь Райдер.

Работа по выявлению заграждений, препятствующих проезду аварийной техники и машин экстренных служб, продолжается и в этом году. За два с половиной месяца сотрудники территориальных управлений округами демонтировали уже порядка 10 незаконных конструкций.

Наиболее проблемной в этом плане оказалась улица Титова – здесь специалистам пришлось «освобождать» от самовольно установленных ограждений дворы сразу трех домов – №№ 7/2, 9/2 и 9/4.

– Мы понимаем, что в большинстве случаев подобные конструкции устанавливают сами жители, чтобы обезопасить свой двор. Однако хотим напомнить, что согласно статье 5.8. Кодекса об административных правонарушениях Липецкой области за незаконную установку таких объектов грозит штраф, – подчеркнула Любовь Райдер.

Его размеры варьируются. Так, на граждан может быть наложен штраф в размере от пятисот до трех тысяч рублей, на должностных лиц – от трех до десяти тысяч, на юридических лиц – от десяти до пятидесяти тысяч рублей.

Липчанам напоминают, если они хотят ограничить въезд во двор, необходимо выбрать варианты, которые не будут препятствовать проезду экстренных служб – к примеру, оборудовать лежачие полицейские. За разъяснениями по вопросам установки и узаконивания подобных конструкций, можно обратиться в территориальное управление округом.