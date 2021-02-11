Двухдневный снегопад прибавил работу не только муниципальному управлению благоустройства, но и управляющим компаниям. Их работу контролирует городской департамент ЖКХ совместно с территориальными управлениями округами, сообщили в пресс-службе администрации г. Липецка.

Так, в результате мониторинга по состоянию на вечер 10 февраля к моменту усиления повторного снегопада, из порядка трёх тысяч многоквартирных домов осталось не убранными порядка 15% дворовых территорий. Хуже всего справляются УК в Советском и Октябрьском округах. Однако есть компании-аутсайдеры и в Правобережном и Левобережном. Больше всего среди нерасчищенных дворов тех, которые находятся в ведении УК «Липецкая управляющая компания», УК «Объединённая управляющая компания», УК «Жилфондпроект», УК «Кантри», УК «Манеж» и УК «Металлург». Однако уже сегодня днём многие успели реабилитироваться – нерасчищенными остались меньше 5% городских дворов – это, в частности, территории ответственности УК «Дом наших друзей» и УК «Липецкая управляющая компания». Порядка 40 дворов, где снег убран некачественно, сегодня проинспектируют специалисты Госжилинспекции. Проверку проведут по жалобам в ЕДС, СМИ и обращениям в соцсетях. В центре внимания сотрудников ГЖИ дворы по улицам Московская, Катукова, Циолковского, Степанищева, 15 микрорайон, Индустриальная, и другим.

По результатам мониторинга, лучше всего с поставленными задачами справились УК «Микрорайон 19», УК «Матырская», УК «Юго-западная», ООО «Городище», УК «Порядок», УК «Проф-эксперт48», УК «АДС» и ООО «Капремстрой». Специалисты отмечают, что хоть снега и много, пока его убирать легко. Если он начнёт таять, то станет тяжёлым и на очистку уйдёт гораздо больше времени.

– Управляющие компании оперативно вывели дворников на работу для устранения жалоб. К настоящему моменту удалось прочистить порядка 90% городских дворов. Но в некоторых работать мешают припаркованные машины, а кое-где под снегом колея и толстый слой льда, – сообщили в городском департаменте ЖКХ.

Сейчас в городе продолжают трудиться около 700 дворников, им в помощь – 52 единицы снегоуборочной техники. Работы будут продолжаться до тех пор, пока в порядок не приведут все дворы многоквартирных домов. Ожидается, что дворники завершат уборку сегодня к вечеру.