В липецких дворы продолжают убирать незаконно установленные гаражи

Территориальные управления округами совместно с департаментом дорожного хозяйства и благоустройства администрации города продолжают работу по освобождению придомовых территорий от незаконно установленных сооружений, портящих облик дворов.

В районе дома 17а по улице Папина было выявлено 13 самовольно установленных гаражей. Согласно действующему порядку, собственникам предложили в течение трех месяцев самостоятельно демонтировать конструкции или предоставить документы, подтверждающие законность их размещения. Только шесть собственников убрали гаражи. Вывозить остальные будут городские службы.

Два гаража демонтировали уже сегодня, ещё пять уберут в ближайшее время. По словам местных жителей, уже более 15 лет этот участок является центром притяжения криминальных личностей и организации стихийных свалок.

– В темное время суток стараемся здесь не ходить. За гаражами нередко кто-то употребляет алкоголь и психоактивные вещества, – делится активная жительница Раиса Шлейко. – Долгое время я пыталась добиться сноса конструкций и, наконец, нам это удалось, благодаря работе управления Октябрьским округом.

– Демонтированные гаражи отправятся на временную стоянку. Возможность их забрать у владельцев будет еще в течение месяца, если они покроют расходы администрации на демонтаж и хранение. По истечении этого срока сооружения оформят в муниципальную собственность через суд, а затем сдадут на металлолом. Полученные средства вернутся в бюджет города, – рассказывает и.о. начальника управления Октябрьским округом Максим Бабкин.

После сноса всех конструкций, сотрудники управления округом вместе с жителями обсудят благоустройство освободившегося участка. В первую очередь, здесь планируется убрать мусор и поросль.

Также на территории округа проводится работа по сбору отработанных автомобильных покрышек. Как известно, они выделяют до 15 наименований вредных веществ, среди которых чрезвычайно токсичные продукты распада каучука. Их нельзя вывозить на полигоны, не рекомендуется использовать в целях благоустройства. На участке рядом с домом 17а на улице Папина организовано место сбора шин, которые регулярно вывозит и утилизирует специализированная организация.