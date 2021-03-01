Все 84 управляющие организации, обслуживающие многоквартирные дома в Липецке, включились в работу по информированию жителей о вариантах обращения за помощью в решении самых разных проблем сфер ЖКХ и благоустройства.

В подъездах они размещают данные с телефонами ЕДС, депутата, управления округом, руководителя УК. 22 организации уже отчитались о выполнении.

– Одними из первых, кто выполнил поручение, стали УК «Левобережная», «Комфорт Л», «Европейская» и «Жилищный стандарт», однако в работу включились и остальные организации, – отметили в городском департаменте ЖКХ.

Так, например, на доме №9/2 по улице Ушинского информационные таблички появились сегодня, 1 марта. Как отметила директор обслуживающей данный МКД УК «Жилкомплекс» Инга Семенцова, всего в управлении организации находятся порядка 40 домов – практически на каждом из них таблички уже размещены.

– В тех домах, где информационные табло находятся в подъездах, мы вешаем таблички прямо в МКД, где условия не позволяют – размещаем на дверях подъезда, – поделилась она.

Также Инга Семенцова отметила, что иногда подобную работу приходится проводить повторно – были случаи, когда жители домов снимали листы с телефонами.

– Хочется верить, что они это делали для того, чтобы не потерять наши контакты. Однако от лица всех руководителей УК я хочу обратиться к липчанам и попросить их бережнее относиться к нашей работе, тем более что данные таблички – хорошая возможность узнать наши личные номера телефонов каждому, кто проживает в МКД, которые мы обслуживаем, – подчеркнула она.

Разместить информацию с телефонами ЕДС, депутата, территориального управления округом и руководителя УК на липецких МКД было решено в середине февраля на совещании в администрации города, которое провёл первый вице-мэр Константин Востриков.

До 15 марта такие таблички должны появиться в каждом доме областного центра, сообщили в пресс-службе администрации г. Липецка.