Инициатором конкурса в Становлянском районе выступил Центр дополнительного образования.

В Становлянском районе с целью улучшения учебно-методических условий обучения школьников основам транспортной культуры объявлен конкурс на лучший уголок дорожной безопасности образовательных организаций. Как известно — визуальные возможности играют значительную роль в подготовке законопослушных участников дорожного движения.

Инициатором проведения конкурса выступил районный Центр дополнительного образования, мероприятие проводится с конца января по 11 марта нынешнего года. К участию в конкурсе приглашаются все образовательные организации района.

Основные конкурсные требования к уголкам дорожной безопасности — это месторасположение, содержание и функциональность.

— Желательно располагать уголки в вестибюле школы (на видном месте), либо в коридоре, возле учебных кабинетов. Уголок обязан содержать информацию ГИБДД о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма, общешкольный план профильной работы, информацию о проводимых в образовательной организации профилактических мероприятиях, информацию для родителей, и целый ряд других актуальных сведений практического и учебного характера, -говорится в конкурсных условиях.

Лучшие уголки будут отмечены жюри мероприятия, а образовательные организации поощрены. Как отмечают организаторы конкурса, его проведение должно поспособствовать активизации профилактической работы в районе и повышению уровня знаний учащимися основ правильного и безопасного поведения на дорогах.