С 12 по 30 апреля пройдет «Урок цифры» по теме «Цифровое производство».

Ученики 1-11 классов узнают, как устроено современное производство: от обычной кондитерской и до производства сложных, высокотехнологичных продуктов, какую роль в нем играют информационные технологии и что такое цифровая трансформация предприятий.

– Одна из актуальных задач сейчас – обеспечить экономику страны квалифицированными кадрами. Проект «Урок цифры», созданный в партнёрстве с лидерами отрасли, призван познакомить подрастающее поколение с современными технологиями и заинтересовать будущих профессионалов теми специальностями, которые в ближайшие годы будут на пике востребованности, – сказал Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства РФ.

Занятие состоит из видеороликов с объяснениями и интерактивных тренажёров для закрепления знаний. Ребятам расскажут об основных принципах цифровизации производства. Уровень сложности заданий адаптирован под возрастные группы. Школьникам предлагается пройти по пути настоящего космического автоматизатора и помочь директору преобразить свою фабрику.

Материалы для учителей и школьников будут доступны на сайте урокцифры.рф. Выполнить задания можно в любое время. Для педагогов открыт доступ к методическим указаниям, чтобы провести занятие в классе. Ознакомительный вебинар для преподавателей запланирован на 6 апреля в 14:00.