Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в сессии регионального парламента, которая прошла сегодня. В числе основных вопросов был рассмотрен отчёт начальника УМВД России по Липецкой области Дмитрия Петрова об итогах работы полиции за 2023 год.

Было отмечено, что в течение года круглосуточно охранялись военкоматы и пункты временного размещения беженцев. Ежедневно выставлялись наряды ППС на автовокзалах. Работа в этом направлении продолжается и в этом году.

Большое внимание было уделено профилактике правонарушений. Благодаря этому удалось добиться снижения на 15% количества преступлений на улицах, почти на 12% – в общественных местах. На 15% снизилось количество преступлений с использованием оружия. На 8,4% меньше зарегистрировано краж. На 21% снижено количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии.

Губернатор поблагодарил ведомство за продуктивную работу по обеспечению безопасности жителей региона и отметил, что в ближайшее время необходимо усилить взаимодействие в работе по профилактике терроризма и экстремизма. А также по пресечению преступлений, связанных с телефонным мошенничеством.

«Нам известны случаи, когда подростков через мессенджеры пытались вовлечь в экстремистскую деятельность. Чтобы это предотвратить, разъяснительную работу проведём во всех в школах – и с детьми, и с родителями. Соответствующее поручение дано управлению образования. Профилактические и разъяснительные мероприятия надо радикально усилить», – подчеркнул губернатор.