В липецких школах во время каникул идёт ремонт с учётом пожеланий учеников и родителей

Больше 30 школ Липецкой области ремонтируются в период летних каникул по нацпроекту «Молодёжь и дети». В каждом учреждении появятся не только обновлённые коммуникации, классы и коридоры, но и уникальные пространства, созданные с учётом пожеланий детей и их родителей.

Например, в школе №51 в холле корпуса для начальных классов создадут игру-бродилку с достопримечательностями Липецкой области. Здесь же будет оборудовано пространство «Первоклассное начало» для занятий с психологом, чтобы помочь малышам адаптироваться к школе. Идею предложили родители.

В школе №49 для младших классов в холле нарисуют классики, а на стенах появятся «ленты времени» с важными датами в истории региона и страны. Цветовую гамму классов – нежные пастельные тона – подбирали с учётом мнения родителей. В главном холле разместят большой логотип школы – идею предложили сами ученики, которые помогали с оформлением.

В обеих школах ремонт идёт с опережением графика. Министерство образования контролирует завершение всех работ и качество их выполнения.

«Важно, чтобы школы обновлялись с учётом запросов детей и родителей. Эти идеи делают образовательную среду по-настоящему комфортной и современной. Заметно, что в школах, где есть диалог с учениками и их семьями, ремонт становится не просто заменой окон и дверей, а созданием пространства, в котором хочется учиться», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.