В Липецкий областной Совет депутатов внесен проект бюджета на 2021 год

Администрация Липецкой области представила в региональный парламент проект Закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Сейчас началась техническая работа над документом: сканируется материал для размещения на сайте облсовета и рассылки депутатам.

Законопроект будет направлен на заключения в управление Минюста, прокуратуру и Контрольно-счетную палату, а также для рассмотрения всем депутатам облсовета.

– Нам предстоит масштабная работа. Главный финансовый документ региона очень объемный – почти 2 тысячи листов. Перед тем как он будет вынесен на сессию, мы проведем публичные слушания, законопроект также обсудят все профильные комитеты облсовета. В то же время я призываю всех активных, неравнодушных жителей нашей области присоединиться к этой работе и высказать свои предложения, – сказал председатель Липецкого областного Совета депутатов. – Несмотря на сложную экономическую обстановку бюджет-2021 сохранит свою социальную направленность. Социальные обязательства перед жителями области должны быть выполнены.

Согласно представленному документу доходы областного бюджета в 2021 году составят – почти 62 млрд. 849 млн. рублей, расходы – 64 млрд. 595 млн. рублей. С дефицитом – 1 млрд. 746 млн. рублей.

Проект бюджета будет размещен в ближайшие дни на сайте облсовета в рубрике «Законодательная деятельность» – в разделе «Бюджет». Также основные параметры бюджета будут опубликованы на страницах официального печатного органа региона – «Липецкой газеты».