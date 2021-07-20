на 100 тысяч школьников

Отделение ПФР по Липецкой области продолжает работу по приему заявлений на единовременную выплату 10 тыс. рублей школьникам. На сегодняшний день в Пенсионный фонд региона поступило около 80 тысяч заявлений на 100 тысяч детей от 6 до 18 лет. Из всех обратившихся за выплатой 99 % сделали это через портал госуслуг, остальные в клиентских службах территориальных органов ПФР.

По предварительным оценкам специалистов право на единовременную выплату 10 тысяч рублей имеют порядка 137 тысяч детей. Соответствующее заявление можно будет подать до 1 ноября 2021 года. Чтобы успеть получить средства к новому учебному году, необходимо обратиться за выплатой заранее. Напомним, согласно указу президента, единовременная выплата на школьников предоставляется российским семьям с детьми, которым 6 лет исполняется не позже 1 сентября (первый день нового учебного года), а 18 лет – не раньше 3 июля (первый день после выхода указа о выплате). Помимо родителей, средства могут получить усыновители, опекуны и попечители детей. Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет и они продолжают получать образование в школе.

Отметим, что средства единовременной выплаты могут перечисляться не только на карты «Мир», но и на карты других платежных систем.