Новый рогатый обитатель появился в липецком зоопарке. Сюда сычуаньский такин перебрался из столицы. Самца поселили на копытном ряду, где его уже могут увидеть посетители – он соседствует с верблюдицей Амелией.

Сычуаньский такин — один из наименее изученных видов копытных, похожий на быка, но близкий родственник барана. Занесён в международную Красную книгу и считается исчезающим: на него издавна охотились, употребляя мясо в пищу, а шкуру используя для обустройства жилища и шитья одежды. Такин распространён на северо-востоке Индии, в Тибете, Непале, Китае. Ареал представленного в зоопарке подвида ограничен китайской провинцией Сычуань.

Характер такина не отличается агрессией, однако это очень осторожное и даже пугливое животное. Его поведенческая особенность – вставать на задние ноги и следить за происходящим.

В кормушке у животного всегда есть комбикорм и зерновые смеси. Кроме того, такин любит похрустеть яблоком, перекусить тыквой и свеклой.

Важно, что в зоопарке пока не придумали кличку животному. Такая возможность выпадет липчанам. В ближайшие дни в аккаунте зоосада стартует конкурс на определение имени для копытного обитателя.