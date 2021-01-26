В библиотечно-информационном центре «Социальный» г. Липецка презентовали систему автоматизированной книговыдачи, сообщает пресс-служба мэрии.

Теперь процесс выдачи изданий для читателей центра ускорится до 10-15 секунд вместо прежних двух-трёх минут. Пять тысяч пользователей получат читательские билеты нового формата – пластиковую карточку со штрих-кодом, который будет считываться при книговыдаче. Списание возвращенных книг и активация антикражного кода также производится автоматически.

На реализацию проекта специалистам потребовалось полгода. В течение этого времени было приобретено и установлено специализированное оборудование, в каждую из 30 тысяч книг вклеена RFID-метка – электронный чип с возможностью внесения информации.

Как отметили в Централизованной библиотечной системе, это событие – продолжение масштабного проекта по автоматизации муниципальных библиотек Липецка. В настоящее время уже 17 домов книг (63%) работают с использованием технологии радиочастотной идентификации. При этом автоматизированная книговыдача доказала свою успешность и эффективность.

– ЦБС Липецка стала применять автоматизированное обслуживание читателей одной из первых в стране. Перенять опыт к нам приезжали коллеги из многих городов России. Коллеги из Курска и Тамбова задавали много вопросов об автоматизированных рабочих местах, станциях книговыдачи, чипировании литературы, единых читательских билетах – словом, о том, чем уже пользуются читатели муниципальных библиотек Липецка, – сообщила директор ЦБС Виктория Якимович.