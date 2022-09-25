Администрация города Грязи заключила контракт на ремонт улицы Орджоникидзе, который будет проведён в 2023 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В электронных торгах победила компания «СУ-1», предложившая отремонтировать объект длиной 3,2 километра за 22,7 млн рублей.

Улица Орджоникидзе идёт через частный сектор от остановки «Таволжанка» на трассе Липецк – Грязи в сторону станции Грязи – Орловские. Подрядчику в срок до 30 июня 2023 года предстоит разобрать старое покрытие, уложить два слоя нового асфальтобетона, установить бордюры, отремонтировать тротуары и пешеходные дорожки. Ранее в городе в рамках нацпроекта отремонтировали улицы Гагарина, Советскую, Хлебозаводскую, Революции и Осипенко.

Также заключены контракты на ремонт в 2023 году улиц областного центра. В списке – 26 объектов. Приводить их в нормативное состояние будут компании «Инфинити групп» и «СДК». В Ельце по нацпроекту в следующем году отремонтируют семь улиц общей протяжённостью 5,62 километра. Работы выполнит предприятие «Елец-дорога».

Ранняя контрактация позволит начать работы весной сразу после установления благоприятной погоды.