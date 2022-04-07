В ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №2» продолжается капитальный ремонт.

На данном этапе в ГУЗ «ГП № 2» установили и запустили лифтовое оборудование. Финансирование из областного бюджета составило около 3 млн. руб.

Два новых лифта имеют расширенный проход и вмещают до восьми человек. Воспользоваться ими смогут также пациенты с ограниченными возможностями здоровья.

Грузоподъемность — по 630 кг каждый. Новые подъемники соответствуют современным стандартам безопасности и качества, адаптированы для маломобильных групп населения. Посетители лечебного учреждения отмечают, что с новым оборудованием улучшился и комфорт поездки. Кабина имеет плавный ход и оборудована большим зеркалом. При остановке лифта появляется голосовое извещение о номере этажа, которых в здании поликлиники — 8.

Необходимо отметить, что ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №2» является самой крупной в городе по количеству обслуживаемого населения: это более 56 тысяч пациентов. В день ее посещают около 2000 человек. Амбулаторный прием в ГУЗ «ЛГП № 2» ведут 70 человек. В том числе, 2 заслуженных врача Российской федерации, 4 кандидата медицинских наук, 4 врача награждены нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», имеют высшую и первую квалификационные категории.