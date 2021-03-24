В АО “Пригородная пассажирская компания “Черноземье” сообщили об изменениях в расписании поездов, которые связаны проведением ремонтных работ.
1. Отменяется пригородный поезд 4,10 апреля 2021 года:
№6644 сообщением «Усмань – Воронеж-1», отправлением в 08:41, прибытием в 10:04.
2. Изменяется расписание пригородных поездов 29 марта, 3,5,9,11 апреля 2021года:
№6333 сообщением «Воронеж-1 – Усмань», курсирующего ежедневно, отправлением в 05:08, прибытием 06:47, будет действовать следующее расписание:
|№6333 «Воронеж 1 – Усмань»
|маршрут
|прибытие
|стоянка
|отправление
|Воронеж-1
|05:11 (+3 мин)*
|о.п. Берёзовая Роща
|05:17
|1 мин
|05:18
|Отрожка
|05:24
|1 мин
|05:25
|о.п. Боровская
|05:29
|1 мин
|05:30
|Сомово
|05:34
|1 мин
|05:35
|о.п. Дубовка
|05:37
|1 мин
|05:38
|о.п. Шуберское
|05:41
|1 мин
|05:42
|о.п. Синицино
|05:45
|1 мин
|05:46
|Тресвятская
|05:52
|1 мин
|05:53
|о.п. Орлово
|05:57
|1 мин
|05:58
|о.п. Углянец
|06:01
|1 мин
|06:02
|Графская
|06:09
|16 мин
|06:25
|о.п. Беляево
|06:33
|1 мин
|06:34
|о.п. 527 км
|06:38
|1 мин
|06:39
|о.п. Подстанция
|06:41
|1 мин
|06:42
|Усмань
|06:50 (+3 мин)*
*Время, на которое поезд прибудет и отправится позже действующего расписания.
28 марта 2021года:
№6421 сообщением «Лиски – Воронеж-1», курсирующий ежедневно, отправлением в 05:10, прибытием в 07:21, проследует следующим расписанием:
|№6421 «Лиски – Воронеж-1»
|маршрут
|прибытие
|стоянка
|отправление
|Лиски
|05:00 (-10 мин)*
|о.п. 666 км (Депо)
|05:04
|1 мин
|05:05
|Блочный Завод
|05:10
|1 мин
|05:11
|Бодеево
|05:16
|1 мин
|05:17
|Давыдовка
|05:28
|1 мин
|05:29
|о.п. Аношкино
|05:38
|1 мин
|05:39
|о.п. 626 км
|05:46
|1 мин
|05:47
|Колодезная
|05:51
|18 мин
|06:09
|о.п. 618 км
|06:15
|1 мин
|06:16
|о.п. 613 км
|06:20
|1 мин
|06:21
|о.п. Боево
|06:24
|1 мин
|06:25
|о.п. 607 км
|06:29
|1 мин
|06:30
|о.п. 604 км
|06:33
|1 мин
|06:34
|о.п. 600 км
|06:38
|1 мин
|06:39
|Масловка
|06:42
|1 мин
|06:43
|о.п. Машмет
|06:48
|2 мин
|06:50
|Придача
|06:55
|1 мин
|06:56
|о.п. 586 км
|07:00
|1 мин
|07:01
|о.п. 582 км
|07:06
|1 мин
|07:07
|Отрожка
|07:13
|2 мин
|07:15
|о.п. Берёзовая Роща
|07:21
|1 мин
|07:22
|Воронеж-1
|07:28 (+7 мин)**
*Время, на которое поезд отправится раньше действующего расписания.
**Время, на которое поезд прибудет позже действующего расписания.
1,4,10 апреля 2021 года:
№6421 сообщением «Лиски – Воронеж-1», курсирующий ежедневно, отправлением в 05:10, прибытием в 07:21, проследует следующим расписанием:
|№6421 «Лиски – Воронеж-1»
|маршрут
|прибытие
|стоянка
|отправление
|Лиски
|05:10
|о.п. 666 км (Депо)
|05:14
|1 мин
|05:15
|Блочный Завод
|05:20
|1 мин
|05:21
|Бодеево
|05:25
|1 мин
|05:27
|Давыдовка
|05:38
|1 мин
|05:39
|о.п. Аношкино
|05:48
|1 мин
|05:49
|о.п. 626 км
|05:56
|1 мин
|05:57
|Колодезная
|06:01
|16 мин
|06:27
|о.п. 618 км
|06:33
|1 мин
|06:34
|о.п. 613 км
|06:38
|1 мин
|06:39
|о.п. Боево
|06:42
|1 мин
|06:43
|о.п. 607 км
|06:47
|1 мин
|06:48
|о.п. 604 км
|06:51
|1 мин
|06:52
|о.п. 600 км
|06:56
|1 мин
|06:57
|Масловка
|07:00
|1 мин
|07:01
|о.п. Машмет
|07:06
|2 мин
|07:08
|Придача
|07:13
|2 мин
|07:15
|о.п. 586 км
|07:19
|1 мин
|07:20
|о.п. 582 км
|07:25
|1 мин
|07:26
|Отрожка
|07:32
|4 мин
|07:36
|о.п. Берёзовая Роща
|07:42
|1 мин
|07:43
|Воронеж-1
|07:49 (+28 мин)*
*Время, на которое поезд прибудет позже действующего расписания.
Пассажиров просят быть внимательными при планировании своей поездки.