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В Липецкой и Воронежской областях изменили расписание нескольких пригородных поездов

3 часа назад
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В АО “Пригородная пассажирская компания “Черноземье” сообщили об изменениях в расписании поездов, которые связаны проведением ремонтных работ.

1. Отменяется пригородный поезд 4,10 апреля 2021 года:
№6644 сообщением «Усмань – Воронеж-1», отправлением в 08:41, прибытием в 10:04.

2. Изменяется расписание пригородных поездов 29 марта, 3,5,9,11 апреля 2021года:
№6333 сообщением «Воронеж-1 – Усмань», курсирующего ежедневно, отправлением в 05:08, прибытием 06:47, будет действовать следующее расписание:

№6333 «Воронеж 1 – Усмань»
маршрутприбытиестоянкаотправление
Воронеж-105:11 (+3 мин)*
о.п. Берёзовая Роща05:171 мин05:18
Отрожка05:241 мин05:25
о.п. Боровская05:291 мин05:30
Сомово05:341 мин05:35
о.п. Дубовка05:371 мин05:38
о.п. Шуберское05:411 мин05:42
о.п. Синицино05:451 мин05:46
Тресвятская05:521 мин05:53
о.п. Орлово05:571 мин05:58
о.п. Углянец06:011 мин06:02
Графская06:0916 мин06:25
о.п. Беляево06:331 мин06:34
о.п. 527 км06:381 мин06:39
о.п. Подстанция06:411 мин06:42
Усмань06:50 (+3 мин)*

*Время, на которое поезд прибудет и отправится позже действующего расписания.

28 марта 2021года:
№6421 сообщением «Лиски – Воронеж-1», курсирующий ежедневно, отправлением в 05:10, прибытием в 07:21, проследует следующим расписанием:

№6421 «Лиски – Воронеж-1»
маршрутприбытиестоянкаотправление
Лиски05:00 (-10 мин)*
о.п. 666 км (Депо)05:041 мин05:05
Блочный Завод05:101 мин05:11
Бодеево05:161 мин05:17
Давыдовка05:281 мин05:29
о.п. Аношкино05:381 мин05:39
о.п. 626 км05:461 мин05:47
Колодезная05:5118 мин06:09
о.п. 618 км06:151 мин06:16
о.п. 613 км06:201 мин06:21
о.п. Боево06:241 мин06:25
о.п. 607 км06:291 мин06:30
о.п. 604 км06:331 мин06:34
о.п. 600 км06:381 мин06:39
Масловка06:421 мин06:43
о.п. Машмет06:482 мин06:50
Придача06:551 мин06:56
о.п. 586 км07:001 мин07:01
о.п. 582 км07:061 мин07:07
Отрожка07:132 мин07:15
о.п. Берёзовая Роща07:211 мин07:22
Воронеж-107:28 (+7 мин)**

*Время, на которое поезд отправится раньше действующего расписания.
**Время, на которое поезд прибудет позже действующего расписания.

1,4,10 апреля 2021 года:
№6421 сообщением «Лиски – Воронеж-1», курсирующий ежедневно, отправлением в 05:10, прибытием в 07:21, проследует следующим расписанием:

№6421 «Лиски – Воронеж-1»
маршрутприбытиестоянкаотправление
Лиски05:10
о.п. 666 км (Депо)05:141 мин05:15
Блочный Завод05:201 мин05:21
Бодеево05:251 мин05:27
Давыдовка05:381 мин05:39
о.п. Аношкино05:481 мин05:49
о.п. 626 км05:561 мин05:57
Колодезная06:0116 мин06:27
о.п. 618 км06:331 мин06:34
о.п. 613 км06:381 мин06:39
о.п. Боево06:421 мин06:43
о.п. 607 км06:471 мин06:48
о.п. 604 км06:511 мин06:52
о.п. 600 км06:561 мин06:57
Масловка07:001 мин07:01
о.п. Машмет07:062 мин07:08
Придача07:132 мин07:15
о.п. 586 км07:191 мин07:20
о.п. 582 км07:251 мин07:26
Отрожка07:324 мин07:36
о.п. Берёзовая Роща07:421 мин07:43
Воронеж-107:49 (+28 мин)*

*Время, на которое поезд прибудет позже действующего расписания.

Пассажиров просят быть внимательными при планировании своей поездки.

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