В АО “Пригородная пассажирская компания “Черноземье” сообщили об изменениях в расписании поездов, которые связаны проведением ремонтных работ.

1. Отменяется пригородный поезд 4,10 апреля 2021 года:

№6644 сообщением «Усмань – Воронеж-1», отправлением в 08:41, прибытием в 10:04.

2. Изменяется расписание пригородных поездов 29 марта, 3,5,9,11 апреля 2021года:

№6333 сообщением «Воронеж-1 – Усмань», курсирующего ежедневно, отправлением в 05:08, прибытием 06:47, будет действовать следующее расписание:

№6333 «Воронеж 1 – Усмань» маршрут прибытие стоянка отправление Воронеж-1 05:11 (+3 мин)* о.п. Берёзовая Роща 05:17 1 мин 05:18 Отрожка 05:24 1 мин 05:25 о.п. Боровская 05:29 1 мин 05:30 Сомово 05:34 1 мин 05:35 о.п. Дубовка 05:37 1 мин 05:38 о.п. Шуберское 05:41 1 мин 05:42 о.п. Синицино 05:45 1 мин 05:46 Тресвятская 05:52 1 мин 05:53 о.п. Орлово 05:57 1 мин 05:58 о.п. Углянец 06:01 1 мин 06:02 Графская 06:09 16 мин 06:25 о.п. Беляево 06:33 1 мин 06:34 о.п. 527 км 06:38 1 мин 06:39 о.п. Подстанция 06:41 1 мин 06:42 Усмань 06:50 (+3 мин)*

*Время, на которое поезд прибудет и отправится позже действующего расписания.

28 марта 2021года:

№6421 сообщением «Лиски – Воронеж-1», курсирующий ежедневно, отправлением в 05:10, прибытием в 07:21, проследует следующим расписанием:

№6421 «Лиски – Воронеж-1» маршрут прибытие стоянка отправление Лиски 05:00 (-10 мин)* о.п. 666 км (Депо) 05:04 1 мин 05:05 Блочный Завод 05:10 1 мин 05:11 Бодеево 05:16 1 мин 05:17 Давыдовка 05:28 1 мин 05:29 о.п. Аношкино 05:38 1 мин 05:39 о.п. 626 км 05:46 1 мин 05:47 Колодезная 05:51 18 мин 06:09 о.п. 618 км 06:15 1 мин 06:16 о.п. 613 км 06:20 1 мин 06:21 о.п. Боево 06:24 1 мин 06:25 о.п. 607 км 06:29 1 мин 06:30 о.п. 604 км 06:33 1 мин 06:34 о.п. 600 км 06:38 1 мин 06:39 Масловка 06:42 1 мин 06:43 о.п. Машмет 06:48 2 мин 06:50 Придача 06:55 1 мин 06:56 о.п. 586 км 07:00 1 мин 07:01 о.п. 582 км 07:06 1 мин 07:07 Отрожка 07:13 2 мин 07:15 о.п. Берёзовая Роща 07:21 1 мин 07:22 Воронеж-1 07:28 (+7 мин)**

*Время, на которое поезд отправится раньше действующего расписания.

**Время, на которое поезд прибудет позже действующего расписания.

1,4,10 апреля 2021 года:

№6421 сообщением «Лиски – Воронеж-1», курсирующий ежедневно, отправлением в 05:10, прибытием в 07:21, проследует следующим расписанием:

№6421 «Лиски – Воронеж-1» маршрут прибытие стоянка отправление Лиски 05:10 о.п. 666 км (Депо) 05:14 1 мин 05:15 Блочный Завод 05:20 1 мин 05:21 Бодеево 05:25 1 мин 05:27 Давыдовка 05:38 1 мин 05:39 о.п. Аношкино 05:48 1 мин 05:49 о.п. 626 км 05:56 1 мин 05:57 Колодезная 06:01 16 мин 06:27 о.п. 618 км 06:33 1 мин 06:34 о.п. 613 км 06:38 1 мин 06:39 о.п. Боево 06:42 1 мин 06:43 о.п. 607 км 06:47 1 мин 06:48 о.п. 604 км 06:51 1 мин 06:52 о.п. 600 км 06:56 1 мин 06:57 Масловка 07:00 1 мин 07:01 о.п. Машмет 07:06 2 мин 07:08 Придача 07:13 2 мин 07:15 о.п. 586 км 07:19 1 мин 07:20 о.п. 582 км 07:25 1 мин 07:26 Отрожка 07:32 4 мин 07:36 о.п. Берёзовая Роща 07:42 1 мин 07:43 Воронеж-1 07:49 (+28 мин)*

*Время, на которое поезд прибудет позже действующего расписания.

Пассажиров просят быть внимательными при планировании своей поездки.