В липецкой «Лесной сказке» появились ещё три «Дома»

В реабилитационно-оздоровительном центре «Лесная сказка» в Грязинском округе завершился капитальный ремонт ещё трёх корпусов, которые назвали «Домом лесного доктора», «Домом хомяка» и «Домом нерпы». У каждого из них — свой функционал.

«Дом лесного доктора» — по сути, местная поликлиника. Сюда купили новое оборудование для физиотерапии: аппараты для магнито-, светолечения, электросна. Появились соляная пещера, флоатинг — установка для глубокой релаксации, создающая ощущение невесомости и помогающая при глубоком стрессе и нарушениях опорно-двигательного аппарата. «Дом хомяка» — два в одном. На первом этаже — актовый зал, где до ремонта, по словам сотрудников, стояло сценическое освещение родом из 1980-х. Теперь здесь не только новый свет, но и звук — колонки, микшерные пульты, а также большой светодиодный экран. На втором этаже — столовая вместимостью 250 человек с новыми пароконвектоматами, плитами, мясорубками. «Дом нерпы» — корпус с полностью обновлённым бассейном с гидромассажем. Для маломобильных ребят добавили электропандусы — специальные подъёмные устройства. Для сопровождающих взрослых появилась своя сауна.

Помимо этих трёх корпусов, где капремонт был завершён в этом году, у «Лесной сказки» есть ещё и «Дом медведя», обновлённый и открытый при участии Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой в 2025 году.

«За год в «Лесную сказку» приезжают до 1000 человек. Это дети с инвалидностью, также из многодетных семей и из семей в трудной жизненной ситуации, ребята из семей участников СВО. Проекты по реабилитации держим на особом контроле и поддерживаем вместе с партией «Единая Россия», чтобы ни один ребёнок не остался без внимания», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.