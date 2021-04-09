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В Липецкой митрополии прокомментировали появление в продаже “освященной” воды

3 часа назад
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На полках магазинов Липецкой области появилась партия бутылок питьевой воды одного из производителей с бейджами, содержащими информацию о ее освящении.

В Липецкой митрополии назвали это недобросовестным маркетинговым ходом, к тому же еще и ложью.

“В данном случае «освящение», на котором акцентирует внимание производитель, – не что иное, как недобросовестная реклама, основанная на лжи ради получения дополнительной прибыли за счет привлечения верующих покупателей”, – говорится в сообщении на сайте митрополии.

В церкви также заявили, что данная маркетинговая стратегия завода “дискредитирует имя благочинного 1-го Липецкого церковного округа протоиерея Виталия Диесперова”.

“В настоящее время обстоятельства инцидента выясняются на должном уровне”, – сообщили в митрополии.

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