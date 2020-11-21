В регионе

В Липецкой области 112 новых случаев COVID-19. Данные на 21 ноября

4 часа назад
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За последние сутки в Липецкой области коронавирус выявили у 112 человек. Это очередной рекорд по суточному проросту заболевших.

Распределение по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 32
  • г. Елец – 10
  • Воловский район – 1
  • Грязинскийрайон – 25
  • Данковский район – 5
  • Добринский район – 1
  • Долгоруковский район – 1
  • Елецкий район – 13
  • Задонский район – 4
  • Лев-Толстовский район – 1
  • Липецкий район – 2
  • Тербунский район – 5
  • Усманский район – 4
  • Хлевенский район – 6
  • Чаплыгинский район – 2

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 10 152 заражения новой коронавирусной инфекцией, 8075 человек выздоровели, из них 119 благополучно завершили лечение за последние сутки.

Также в Липецкой области за время пандемии от коронавируса умерли 92 человека. О последней смерти стало известно сегодня, скончался мужчина 1956 г.р. из Грязинского района.

По состоянию на 13.00, 21.11.2020 г. в больницах находятся
844 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

Получает лечение на дому 1141 пациент с лёгкой формой COVID-19.

Мужчина из Грязинского района умер от коронавируса

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