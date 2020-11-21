В Липецкой области 112 новых случаев COVID-19. Данные на 21 ноября

За последние сутки в Липецкой области коронавирус выявили у 112 человек. Это очередной рекорд по суточному проросту заболевших.

Распределение по муниципалитетам:

г. Липецк – 32

г. Елец – 10

Воловский район – 1

Грязинскийрайон – 25

Данковский район – 5

Добринский район – 1

Долгоруковский район – 1

Елецкий район – 13

Задонский район – 4

Лев-Толстовский район – 1

Липецкий район – 2

Тербунский район – 5

Усманский район – 4

Хлевенский район – 6

Чаплыгинский район – 2

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 10 152 заражения новой коронавирусной инфекцией, 8075 человек выздоровели, из них 119 благополучно завершили лечение за последние сутки.

Также в Липецкой области за время пандемии от коронавируса умерли 92 человека. О последней смерти стало известно сегодня, скончался мужчина 1956 г.р. из Грязинского района.

По состоянию на 13.00, 21.11.2020 г. в больницах находятся

844 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

Получает лечение на дому 1141 пациент с лёгкой формой COVID-19.