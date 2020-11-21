В Липецкой области 112 новых случаев COVID-19. Данные на 21 ноября

За последние сутки в Липецкой области коронавирус выявили у 112 человек. Это очередной рекорд по суточному проросту заболевших.
Распределение по муниципалитетам:
- г. Липецк – 32
- г. Елец – 10
- Воловский район – 1
- Грязинскийрайон – 25
- Данковский район – 5
- Добринский район – 1
- Долгоруковский район – 1
- Елецкий район – 13
- Задонский район – 4
- Лев-Толстовский район – 1
- Липецкий район – 2
- Тербунский район – 5
- Усманский район – 4
- Хлевенский район – 6
- Чаплыгинский район – 2
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 10 152 заражения новой коронавирусной инфекцией, 8075 человек выздоровели, из них 119 благополучно завершили лечение за последние сутки.
Также в Липецкой области за время пандемии от коронавируса умерли 92 человека. О последней смерти стало известно сегодня, скончался мужчина 1956 г.р. из Грязинского района.
По состоянию на 13.00, 21.11.2020 г. в больницах находятся
844 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
Получает лечение на дому 1141 пациент с лёгкой формой COVID-19.