В Липецкой области – 116 новых случаев COVID-19. Данные на 24 ноября

За последние сутки в Липецкой области подтвердились 116 случаев заражения коронавирусом. Это рекорд по суточному приросту заболевших.

Всего за время пандемии в регионе заразились 10 497 человек, выздоровели 8330 человек, из которых 107 благополучно завершили лечение за последние сутки.

Также в Липецкой области зарегистрировано 96 смертей пациентов с коронавирусом. О трех последних смертельных случаях стало известно сегодня. От COVID-19 и сопутствующих причин скончались 3 человека: мужчина, 1961 г.р., женщина, 1987 г.р. и мужчина, 1956 г.р. Все они проживали в Липецке.