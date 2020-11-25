В Липецкой области – 119 новых случаев “короны”. Столько же выздоровело за сутки

За последние сутки в Липецкой области подтвердились 119 новых случаев заражения коронавирусом (днем ранее было 116). Это рекорд по суточному приросту зараженных.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирусом заразились 10 616 человек, 8 449 – выздоровели, из них 119 завершили лечение за последние сутки.

Также в Липецкой области зарегистрировано 97 смертей от коронавируса. О последнем смертельном случае стало известно сегодня. От COVID-19 и сопутствующих причин умерла женщина 1953 г.р. Она проживала в Хлевенском районе.