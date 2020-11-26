В регионе

В Липецкой области 120 случаев COVID-19 за сутки. Двое умерли. Данные на 26 ноября

2 часа назад
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За последние сутки в Липецкой области коронавирус выявили у 120 человек, и это – очередной рекорд по суточному приросту заболевших. Днем ранее было 119 случаев.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 53
  • г. Елец – 6
  • Грязинскийрайон – 19
  • Данковский район – 2
  • Добринский район – 6
  • Добровский район – 4
  • Задонский район – 4
  • Лебедянский район – 1
  • Лев-Толстовский район – 6
  • Липецкий район – 5
  • Тербунский район – 2
  • Усманский район – 2
  • Чаплыгинский район – 10

Также за последние сутки в Липецкой области от COVID-19 и сопутствующих причин скончались двое мужчин из Липецка: 1954 и 1964 годов рождения.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 10 736 заражений коронавирусом, 8 573 человека выздоровели, из них 124 завершили лечение за последние сутки.

Число умерших от коронавируса в Липецкой области достигло 99 человек.

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