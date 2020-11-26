В Липецкой области 120 случаев COVID-19 за сутки. Двое умерли. Данные на 26 ноября

За последние сутки в Липецкой области коронавирус выявили у 120 человек, и это – очередной рекорд по суточному приросту заболевших. Днем ранее было 119 случаев.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 53
- г. Елец – 6
- Грязинскийрайон – 19
- Данковский район – 2
- Добринский район – 6
- Добровский район – 4
- Задонский район – 4
- Лебедянский район – 1
- Лев-Толстовский район – 6
- Липецкий район – 5
- Тербунский район – 2
- Усманский район – 2
- Чаплыгинский район – 10
Также за последние сутки в Липецкой области от COVID-19 и сопутствующих причин скончались двое мужчин из Липецка: 1954 и 1964 годов рождения.
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 10 736 заражений коронавирусом, 8 573 человека выздоровели, из них 124 завершили лечение за последние сутки.
Число умерших от коронавируса в Липецкой области достигло 99 человек.