В Липецкой области 120 случаев COVID-19 за сутки. Двое умерли. Данные на 26 ноября

За последние сутки в Липецкой области коронавирус выявили у 120 человек, и это – очередной рекорд по суточному приросту заболевших. Днем ранее было 119 случаев.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 53

г. Елец – 6

Грязинскийрайон – 19

Данковский район – 2

Добринский район – 6

Добровский район – 4

Задонский район – 4

Лебедянский район – 1

Лев-Толстовский район – 6

Липецкий район – 5

Тербунский район – 2

Усманский район – 2

Чаплыгинский район – 10

Также за последние сутки в Липецкой области от COVID-19 и сопутствующих причин скончались двое мужчин из Липецка: 1954 и 1964 годов рождения.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 10 736 заражений коронавирусом, 8 573 человека выздоровели, из них 124 завершили лечение за последние сутки.

Число умерших от коронавируса в Липецкой области достигло 99 человек.