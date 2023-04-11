Ежегодно в апреле ко Дню Победы ветераны Великой Отечественной войны получают дополнительную выплату. Пособие в размере 10 тысяч рублей назначается в соответствии с Указом Президента*

В этом году такая выплата от Отделения Социального фонда по Липецкой области назначена 128 ветеранам Великой Отечественной войны. Отдельно обращаться в клиентскую службу регионального ОСФР за ней не нужно. Средства приходят автоматически с пенсией за апрель.

Стоит отметить, выплата назначается только ветеранам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в боевых действиях по защите Отечества. А так же тем, кто проходил военную службу или работал в тылу в период Великой Отечественной войны, награжденным орденами или медалями СССР за службу и самоотверженный труд. Полный список получателей выплаты указан в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г.№5-ФЗ «О ветеранах».

*Указ Президента РФ от 24 апреля 2019 года №186