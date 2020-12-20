В регионе

В Липецкой области 172 случая коронавируса за сутки. Двое умерли

7 часов назад
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По данным на 20 декабря, за последние сутки в Липецкой области подтвердились 172 случая заражения COVID-19. Отметим, что второй день подряд фиксируется антирекорд по суточному приросту заболевших, вчера их было 167.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 108
  • г. Елец – 10
  • Воловский район – 2
  • Грязинский район – 4
  • Добринский район – 5
  • Добровский район – 3
  • Елецкий район – 1
  • Измалковский район – 1
  • Краснинский район – 7
  • Лебедянский район – 4
  • Лев – Толстовский район – 1
  • Липецкий район – 13
  • Становлянский район – 3
  • Тербунский район – 2
  • Усманский район – 6
  • Хлевенский район – 2

Также за последний день в регионе два человека скончались от коронавируса, 27 человек выздоровели.

Всего за время пандемии в Липецкой области официально зарегистрировано 14 244 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 10 892 человека выздоровели, 198 умерли.

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