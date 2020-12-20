В Липецкой области 172 случая коронавируса за сутки. Двое умерли

По данным на 20 декабря, за последние сутки в Липецкой области подтвердились 172 случая заражения COVID-19. Отметим, что второй день подряд фиксируется антирекорд по суточному приросту заболевших, вчера их было 167.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 108

г. Елец – 10

Воловский район – 2

Грязинский район – 4

Добринский район – 5

Добровский район – 3

Елецкий район – 1

Измалковский район – 1

Краснинский район – 7

Лебедянский район – 4

Лев – Толстовский район – 1

Липецкий район – 13

Становлянский район – 3

Тербунский район – 2

Усманский район – 6

Хлевенский район – 2

Также за последний день в регионе два человека скончались от коронавируса, 27 человек выздоровели.

Всего за время пандемии в Липецкой области официально зарегистрировано 14 244 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 10 892 человека выздоровели, 198 умерли.