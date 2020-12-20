В Липецкой области 172 случая коронавируса за сутки. Двое умерли

По данным на 20 декабря, за последние сутки в Липецкой области подтвердились 172 случая заражения COVID-19. Отметим, что второй день подряд фиксируется антирекорд по суточному приросту заболевших, вчера их было 167.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 108
- г. Елец – 10
- Воловский район – 2
- Грязинский район – 4
- Добринский район – 5
- Добровский район – 3
- Елецкий район – 1
- Измалковский район – 1
- Краснинский район – 7
- Лебедянский район – 4
- Лев – Толстовский район – 1
- Липецкий район – 13
- Становлянский район – 3
- Тербунский район – 2
- Усманский район – 6
- Хлевенский район – 2
Также за последний день в регионе два человека скончались от коронавируса, 27 человек выздоровели.
Всего за время пандемии в Липецкой области официально зарегистрировано 14 244 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, 10 892 человека выздоровели, 198 умерли.