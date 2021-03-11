В Липецкой области открывается охота на боровую дичь, водоплавающую дичь и ворону серую в весеннем сезоне 2021 года.

С 20 марта 2021 года открывается весенняя охота на гусей, селезней уток и вальдшнепов (за исключением видов пернатой дичи, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Липецкой области).

Продолжительность сезона весенней охоты на:

-селезней уток с живой подсадной уткой и ворону серую с 20 марта по 24 апреля;

-селезней уток с чучелами с 20 марта по 29 марта;

-гусей с 20 марта по 29 марта;

-вальдшнепа с 3 апреля по 12 апреля.

10 календарных дней. Сезон продлится по 13 апреля 2020 года.

При осуществлении охоты установлены следующие нормы допустимой добычи пернатой дичи на одного охотника за один день охоты:

гуси не более 3 особей;

селезни уток не более 3 особей;

вальдшнеп не более 4 особей.

При охоте на пернатую дичь в весенний сезон охоты запрещается:

весенняя охота на селезней уток без использования укрытия и подсадной уткой (чучелами, манком);

весенняя охота на гусей без использования укрытия и чучел (профилей, манными гусями, манком);

использование любых плавательных средств в период осуществления весенней охоты для преследования, выслеживания, поиска и (или) добычи пернатой дичи, за исключением плавательных средств, используемых для создания не находящегося в движении укрытия, а также подбора и транспортирования добытой дичи;

использование для привлечения охотничьих животных других живых животных с признаками увечий и ранений;

добыча серого гуся, лысухи, камышницы, самок уток;

охота на вальдшнепа на утренней тяге;

охота с подхода;

охота на пернатую дичь, в период весенней охоты, с собаками и ловчими птицами, за исключением применения подружейных собак для отыскивания раненой пернатой дичи (подранков) и подачи добытой пернатой дичи;

применение любых самоловов при добыче пернатой дичи;

применение любых световых устройств для добычи пернатой дичи;

применение электронных устройств, имитирующих звуки, издаваемые охотничьими животными;

применение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего огнестрельного комбинированного оружия для охоты на пернатую дичь;

применение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия для охоты на пернатую дичь снаряженного дробью (картечью) крупнее пяти миллиметров и пулями;

охота на территории ООПТ, в зонах охраны охотничьих ресурсов, землях населенных пунктов, лесопарковых землях;

Запрещается охота на гусей в период весенней охоты:

на реках, озерах и водохранилищах,

на островах рек, озер и водохранилищ,

на расстоянии менее 200 метров от уреза воды рек Дон и Воронеж и образованных ими водохранилищ, в том числе с учетом их весеннего разлива.

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступные охотничьи угодья производится Управлением по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.

В связи с переездом управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области выдача разрешения будет осуществляться при наличии охотничьего билета, оплаты госпошлины и заявления на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов в общедоступные охотничьи угодья по адресу: г. Липецк ул. Скороходова д. 2 12 марта 2021 года.

С 15 марта 2021 г. по адресу: г. Липецк, ул. Осипенко, д.14.

Напоминаем, что в соответствии с Порядком выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов и формы бланка разрешения на добычу охотничьих ресурсов, утвержденным приказом Минприроды России от 29 августа 2014 г. № 379, охотники, получившие разрешения на добычу охотничьих ресурсов, обязаны возвратить их по месту получения (с отметкой о добыче в Таблице № 3), не позднее 20 дней после окончания срока действия разрешения, либо в случаях добычи указанного в разрешении конкретного количества охотничьих ресурсов, а также в случаях, когда в соответствии с Правилами охоты разрешение на добычу охотничьих ресурсов считается использованным.

В случаях нарушения данного требования законодательства, охотник будет привлечен к административной ответственности и подвергнут наказанию в соответствии с ч. 3 ст. 8.37 КоАП РФ.