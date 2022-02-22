Сегодня большая часть военных пенсионеров, получающих пенсию за выслугу лет (или по инвалидности) по линии Министерства обороны, МВД, ФСБ либо других силовых структур, продолжают трудиться на «гражданке». Такая работа дает военнослужащим в отставке право на вторую пенсию от Пенсионного фонда России.

При трудоустройстве на гражданской службе военные пенсионеры должны застраховаться в системе обязательного пенсионного страхования и получить СНИЛС. Все сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах, периодах работы будут отражаться на индивидуальном лицевом счете.

При назначении страховой пенсии по линии ПФР бывшим военнослужащим предъявляются такие же требования, как и для всех остальных категорий граждан:

возраст. Достижение пенсионного возраста с учетом переходного периода – 61,5 год мужчины, 56,5 лет для женщины;

стаж. Наличие минимального страхового стажа. Здесь учитываются только периоды работы на «гражданке», годы службы в силовом ведомстве страховой стаж не входят. В 2022 году бывшему военному потребуется минимум 13 лет.

пенсионные коэффициенты. Наличие минимальной суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов. Минимум 23,4 пенсионных коэффициента необходимо для выхода на заслуженный отдых в текущем году.

пенсия. Наличие пенсии за выслугу лет (или по инвалидности) по линии Минобороны, МВД, ФСБ или другого силового ведомства.

Следует обратить внимание, что страховая пенсия по старости у военных пенсионеров назначается без учета фиксированной выплаты. Если военнослужащий после назначения второй пенсии продолжает работать в гражданских учреждениях, то размер его страховой пенсии подлежит беззаявительному перерасчету с 1 августа ежегодно.