В регионе

В Липецкой области 67 человек заболели коронавирусом за сутки. Данные на 18 октября

7 часов назад
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За последние сутки в Липецкой области “корону” выявили у 67 человек (днем ранее было 68). Такие данные приводит сайт стопкоронавирус.рф.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 27
  • Воловский район – 7
  • Грязинский район – 12
  • Данковский район – 1
  • Добринский район – 3
  • Добровский район – 1
  • Краснинский район – 1
  • Лев-Толстовский район – 1
  • Липецкий район – 7
  • Становлянский район – 2
  • Тербунский район – 1
  • Хлевенский район – 1
  • Чаплыгинский район – 3

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 7059 заражений COVID-19, 5937 человек выздоровели.

Статистика по умершим областной администрации и ресурса стопкоронавирус.рф второй день подряд расходится.

Сегодня пресс-служба администрации Липецкой области сообщила о 59-й смерти пациента от коронавируса (сайт стопкоронавирус.рф рапортует о 58 смертях). Скончался 61-летний мужчина из Добровского района. Он находился на стационарном лечении с двусторонней пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией.

Пенсионер из Добринского района умер от COVID-19

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