В Липецкой области 67 человек заболели коронавирусом за сутки. Данные на 18 октября

За последние сутки в Липецкой области “корону” выявили у 67 человек (днем ранее было 68). Такие данные приводит сайт стопкоронавирус.рф.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 27
- Воловский район – 7
- Грязинский район – 12
- Данковский район – 1
- Добринский район – 3
- Добровский район – 1
- Краснинский район – 1
- Лев-Толстовский район – 1
- Липецкий район – 7
- Становлянский район – 2
- Тербунский район – 1
- Хлевенский район – 1
- Чаплыгинский район – 3
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 7059 заражений COVID-19, 5937 человек выздоровели.
Статистика по умершим областной администрации и ресурса стопкоронавирус.рф второй день подряд расходится.
Сегодня пресс-служба администрации Липецкой области сообщила о 59-й смерти пациента от коронавируса (сайт стопкоронавирус.рф рапортует о 58 смертях). Скончался 61-летний мужчина из Добровского района. Он находился на стационарном лечении с двусторонней пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией.