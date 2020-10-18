В Липецкой области 67 человек заболели коронавирусом за сутки. Данные на 18 октября

За последние сутки в Липецкой области “корону” выявили у 67 человек (днем ранее было 68). Такие данные приводит сайт стопкоронавирус.рф.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 27

Воловский район – 7

Грязинский район – 12

Данковский район – 1

Добринский район – 3

Добровский район – 1

Краснинский район – 1

Лев-Толстовский район – 1

Липецкий район – 7

Становлянский район – 2

Тербунский район – 1

Хлевенский район – 1

Чаплыгинский район – 3

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 7059 заражений COVID-19, 5937 человек выздоровели.

Статистика по умершим областной администрации и ресурса стопкоронавирус.рф второй день подряд расходится.

Сегодня пресс-служба администрации Липецкой области сообщила о 59-й смерти пациента от коронавируса (сайт стопкоронавирус.рф рапортует о 58 смертях). Скончался 61-летний мужчина из Добровского района. Он находился на стационарном лечении с двусторонней пневмонией, вызванной новой коронавирусной инфекцией.