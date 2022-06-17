Поздравление с профессиональным праздником – Днем медицинского работника – в эти дни принимают люди в белых халатах. За их нелегкий, но ответственный труд законодательство предусматривает ряд льгот, так врачи и медперсонал могут выйти на пенсию раньше общеустановленного возраста.

На сегодняшний день в регионе 7485 медицинских работников получают досрочную пенсию по старости.

Отделение ПФР по Липецкой области напоминает, что после вступления в силу нового пенсионного закона для медицинских работников сохраняется право досрочного выхода на пенсию. Им пенсия назначается не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимого специального стажа.

Вместе с тем, начиная с этого года, назначение пенсии медицинским работникам постепенно переносится с момента выработки специального стажа на пять лет. При этом они могут продолжать трудовую деятельность после приобретения необходимой выслуги лет либо прекратить работу.

Срок выхода на досрочную пенсию врачам и медперсоналу будет переноситься не сразу на пять лет, а с учетом переходного периода. Так, например, если необходимый медицинский стаж выработан в 2022 году, то срок обращения за назначением пенсии будет отсрочен на 4 года. С 2023 года и далее период отсрочки после выработки специального стажа составит пять лет.

Требования к стажу лечебной деятельности у медиков остались прежними, т.е. 25 лет работы в сельской местности или 30 лет в городе, поселках городского типа.

Напомним, что право на досрочную пенсию у медицинских работников появляется при условии осуществления лечебной и иной деятельности по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения в должностях предусмотренных Списками, утвержденными постановлениями Правительства РФ.