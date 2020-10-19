В Липецкой области – 71 новый заболевший COVID-19. Данные на 19 октября

За последние сутки в Липецкой области подтвердился 71 случай инфицирования коронавирусом (днем ранее было 67). Вот как распределились новые заболевшие по муниципалитетам:

г. Липецк – 29

г. Елец – 2

Воловский район – 1

Грязинский район – 14

Данковский район – 4

Добринский район – 3

Измалковский район – 2

Краснинский район – 2

Липецкий район – 1

Тербунский район – 4

Усманский район – 1

Хлевенский район – 2

Чаплыгинский район – 6

С начала пандемии, согласно информации пресс-службы областной администрации, на территории региона зарегистрировано 7130 случаев новой коронавирусной инфекции, 5949 человек выздоровели, 59 человек умерли. 1122 — на лечении.