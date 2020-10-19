В Липецкой области – 71 новый заболевший COVID-19. Данные на 19 октября

За последние сутки в Липецкой области подтвердился 71 случай инфицирования коронавирусом (днем ранее было 67). Вот как распределились новые заболевшие по муниципалитетам:
- г. Липецк – 29
- г. Елец – 2
- Воловский район – 1
- Грязинский район – 14
- Данковский район – 4
- Добринский район – 3
- Измалковский район – 2
- Краснинский район – 2
- Липецкий район – 1
- Тербунский район – 4
- Усманский район – 1
- Хлевенский район – 2
- Чаплыгинский район – 6
С начала пандемии, согласно информации пресс-службы областной администрации, на территории региона зарегистрировано 7130 случаев новой коронавирусной инфекции, 5949 человек выздоровели, 59 человек умерли. 1122 — на лечении.