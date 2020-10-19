В регионе

В Липецкой области – 71 новый заболевший COVID-19. Данные на 19 октября

4 часа назад
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За последние сутки в Липецкой области подтвердился 71 случай инфицирования коронавирусом (днем ранее было 67). Вот как распределились новые заболевшие по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 29
  • г. Елец – 2
  • Воловский район – 1
  • Грязинский район – 14
  • Данковский район – 4
  • Добринский район – 3
  • Измалковский район – 2
  • Краснинский район – 2
  • Липецкий район – 1
  • Тербунский район – 4
  • Усманский район – 1
  • Хлевенский район – 2
  • Чаплыгинский район – 6

С начала пандемии, согласно информации пресс-службы областной администрации, на территории региона зарегистрировано 7130 случаев новой коронавирусной инфекции, 5949 человек выздоровели, 59 человек умерли. 1122 — на лечении.

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