В регионе

В Липецкой области 81 заболевший и пять новых жертв коронавируса. Данные на 8 апреля

6 часов назад
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За последние сутки в Липецкой области подтверждён 81 случай инфицирования коронавирусом.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 27
  • г. Елец – 12
  • Воловский район – 1
  • Грязинский район – 14
  • Добринский район – 4
  • Долгоруковский район – 2
  • Елецкий район – 3
  • Лебедянский район – 4
  • Липецкий район – 1
  • Тербунский район – 1
  • Усманский район – 4
  • Хлевенский район – 3
  • Чаплыгинский район – 5

77 человек за минувшие сутки в регионе завершили лечение от коронавируса, 5 человек умерли.

Всего на территории Липецкой области с начала пандемии зарегистрировано 28 268 случаев новой коронавирусной инфекции, 25 106 человек выздоровели, 569 человек умерли.

2593 пациентов продолжают лечиться от болезни. Из них 333 человека – в больницах, 2260 – на дому.

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