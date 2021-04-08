За последние сутки в Липецкой области подтверждён 81 случай инфицирования коронавирусом.
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 27
- г. Елец – 12
- Воловский район – 1
- Грязинский район – 14
- Добринский район – 4
- Долгоруковский район – 2
- Елецкий район – 3
- Лебедянский район – 4
- Липецкий район – 1
- Тербунский район – 1
- Усманский район – 4
- Хлевенский район – 3
- Чаплыгинский район – 5
77 человек за минувшие сутки в регионе завершили лечение от коронавируса, 5 человек умерли.
Всего на территории Липецкой области с начала пандемии зарегистрировано 28 268 случаев новой коронавирусной инфекции, 25 106 человек выздоровели, 569 человек умерли.
2593 пациентов продолжают лечиться от болезни. Из них 333 человека – в больницах, 2260 – на дому.