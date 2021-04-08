За последние сутки в Липецкой области подтверждён 81 случай инфицирования коронавирусом.

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 27

г. Елец – 12

Воловский район – 1

Грязинский район – 14

Добринский район – 4

Долгоруковский район – 2

Елецкий район – 3

Лебедянский район – 4

Липецкий район – 1

Тербунский район – 1

Усманский район – 4

Хлевенский район – 3

Чаплыгинский район – 5

77 человек за минувшие сутки в регионе завершили лечение от коронавируса, 5 человек умерли.

Всего на территории Липецкой области с начала пандемии зарегистрировано 28 268 случаев новой коронавирусной инфекции, 25 106 человек выздоровели, 569 человек умерли.

2593 пациентов продолжают лечиться от болезни. Из них 333 человека – в больницах, 2260 – на дому.