В Липецкой области – 82 новых заболевших коронавирусом. Данные на 26 октября

82 новых случая инфицирования коронавирусом подтвердились в Липецкой области за последние сутки (днем ранее было 84).

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 37

г. Елец – 5

Воловский район – 1

Грязинский район – 10

Данковский район – 3

Добринский район – 3

Долгоруковский район – 7

Елецкий район – 1

Задонский район – 5

Краснинский район – 5

Лев-Толстовский район – 1

Липецкий район – 1

Становлянский район – 1

Чаплыгинский район – 2

По состоянию на 26 октября всего на территории Липецкой области зарегистрировано 7686 случаев новой коронавирусной инфекции, 6440 человек выздоровели, 66 человек умерли.