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В Липецкой области – 82 новых заболевших коронавирусом. Данные на 26 октября

4 часа назад
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82 новых случая инфицирования коронавирусом подтвердились в Липецкой области за последние сутки (днем ранее было 84).

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 37
  • г. Елец – 5
  • Воловский район – 1
  • Грязинский район – 10
  • Данковский район – 3
  • Добринский район – 3
  • Долгоруковский район – 7
  • Елецкий район – 1
  • Задонский район – 5
  • Краснинский район – 5
  • Лев-Толстовский район – 1
  • Липецкий район – 1
  • Становлянский район – 1
  • Чаплыгинский район – 2

По состоянию на 26 октября всего на территории Липецкой области зарегистрировано 7686 случаев новой коронавирусной инфекции, 6440 человек выздоровели, 66 человек умерли.

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