В Липецкой области – 82 новых заболевших коронавирусом. Данные на 26 октября

82 новых случая инфицирования коронавирусом подтвердились в Липецкой области за последние сутки (днем ранее было 84).
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 37
- г. Елец – 5
- Воловский район – 1
- Грязинский район – 10
- Данковский район – 3
- Добринский район – 3
- Долгоруковский район – 7
- Елецкий район – 1
- Задонский район – 5
- Краснинский район – 5
- Лев-Толстовский район – 1
- Липецкий район – 1
- Становлянский район – 1
- Чаплыгинский район – 2
По состоянию на 26 октября всего на территории Липецкой области зарегистрировано 7686 случаев новой коронавирусной инфекции, 6440 человек выздоровели, 66 человек умерли.