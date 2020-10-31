В Липецкой области – 86 новых заболевших COVID-19. Данные на 31 октября

86 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Липецкой области за последние сутки (днем ранее было 84).
Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 32
- г. Елец – 9
- Воловский район – 1
- Грязинский район – 6
- Данковский район – 3
- Добровский район – 1
- Долгоруковский район – 3
- Задонский район – 6
- Краснинский район – 1
- Лебедянский район – 3
- Липецкий район – 5
- Становлянский район – 2
- Тербунский район – 4
- Усманский район – 7
- Чаплыгинский район – 3
Всего за время пандемии в регионе зарегистрировано 8 107 заражений новой коронавирусной инфекцией, 6685 человек выздоровели (48 – за последние сутки).
Также в Липецкой области за время пандемии скончались 70 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.