В Липецкой области – 86 новых заболевших COVID-19. Данные на 31 октября

86 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Липецкой области за последние сутки (днем ранее было 84).

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 32

г. Елец – 9

Воловский район – 1

Грязинский район – 6

Данковский район – 3

Добровский район – 1

Долгоруковский район – 3

Задонский район – 6

Краснинский район – 1

Лебедянский район – 3

Липецкий район – 5

Становлянский район – 2

Тербунский район – 4

Усманский район – 7

Чаплыгинский район – 3

Всего за время пандемии в регионе зарегистрировано 8 107 заражений новой коронавирусной инфекцией, 6685 человек выздоровели (48 – за последние сутки).

Также в Липецкой области за время пандемии скончались 70 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.