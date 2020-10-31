В регионе

В Липецкой области – 86 новых заболевших COVID-19. Данные на 31 октября

1 час назад
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86 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Липецкой области за последние сутки (днем ранее было 84).

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 32
  • г. Елец – 9
  • Воловский район – 1
  • Грязинский район – 6
  • Данковский район – 3
  • Добровский район – 1
  • Долгоруковский район – 3
  • Задонский район – 6
  • Краснинский район – 1
  • Лебедянский район – 3
  • Липецкий район – 5
  • Становлянский район – 2
  • Тербунский район – 4
  • Усманский район – 7
  • Чаплыгинский район – 3

Всего за время пандемии в регионе зарегистрировано 8 107 заражений новой коронавирусной инфекцией, 6685 человек выздоровели (48 – за последние сутки).

Также в Липецкой области за время пандемии скончались 70 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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