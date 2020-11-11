В Липецкой области 96 новых случаев “короны”. Данные на 11 ноября

За последние сутки в Липецкой области подтвердились 96 случаев инфицирования коронавирусом (днем ранее было 98). Распределение новых заболевших по муниципалитетам:
- г. Липецк – 61
- г. Елец – 2
- Грязинский район – 13
- Добринский район – 4
- Добровский район – 2
- Задонский район – 5
- Липецкий район – 5
- Тербунский район – 1
- Усманский район – 2
- Хлевенский район – 1
Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 9130 случаев новой коронавирусной инфекции, 7326 человек выздоровели, 80 человек умерли. 1724 — на лечении.
За минувшие сутки 91 человек в регионе завершил лечение от коронавируса.
По состоянию на 14.00, 11.11.2020г. в больницах находятся:
607 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».
Получают лечение на дому 1117 пациентов с лёгкой формой COVID-19.