В Липецкой области 96 новых случаев “короны”. Данные на 11 ноября

За последние сутки в Липецкой области подтвердились 96 случаев инфицирования коронавирусом (днем ранее было 98). Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 61

г. Елец – 2

Грязинский район – 13

Добринский район – 4

Добровский район – 2

Задонский район – 5

Липецкий район – 5

Тербунский район – 1

Усманский район – 2

Хлевенский район – 1

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 9130 случаев новой коронавирусной инфекции, 7326 человек выздоровели, 80 человек умерли. 1724 — на лечении.

За минувшие сутки 91 человек в регионе завершил лечение от коронавируса.

По состоянию на 14.00, 11.11.2020г. в больницах находятся:

607 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

Получают лечение на дому 1117 пациентов с лёгкой формой COVID-19.