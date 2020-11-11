В регионе

В Липецкой области 96 новых случаев “короны”. Данные на 11 ноября

55 минут назад
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За последние сутки в Липецкой области подтвердились 96 случаев инфицирования коронавирусом (днем ранее было 98). Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 61
  • г. Елец – 2
  • Грязинский район – 13
  • Добринский район – 4
  • Добровский район – 2
  • Задонский район – 5
  • Липецкий район – 5
  • Тербунский район – 1
  • Усманский район – 2
  • Хлевенский район – 1

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 9130 случаев новой коронавирусной инфекции, 7326 человек выздоровели, 80 человек умерли. 1724 — на лечении.

За минувшие сутки 91 человек в регионе завершил лечение от коронавируса.

По состоянию на 14.00, 11.11.2020г. в больницах находятся:

607 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

Получают лечение на дому 1117 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

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