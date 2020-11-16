В регионе

В Липецкой области 99 новых случаев COVID-19. Данные на 16 ноября

3 часа назад
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За последние сутки в Липецкой области коронавирус выявили у 99 человек (днем ранее было 97).

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

  • г. Липецк – 42
  • г. Елец – 6
  • Воловский район – 1
  • Грязинский район – 34
  • Данковский район – 1
  • Елецкий район – 1
  • Задонский район – 2
  • Краснинский район – 1
  • Липецкий район – 5
  • Становлянский район – 2
  • Тербунский район – 1
  • Усманский район – 2
  • Чаплыгинский район – 1

Всего на территории региона зарегистрирован 9621 случай COVID-19, 7687 человек выздоровели, из них 35 – за последние сутки.

Умерли от коронавируса за все время в Липецкой области 86 человек. О последнем смертельном случае стало известно сегодня. Скончался 60-летний мужчина из Воловского района.

По состоянию на 14.00, 16.11.2020 г. в больницах находится 661 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

Получают лечение на дому 1187 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

Мужчина из Воловского района умер от коронавируса

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