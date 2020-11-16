В Липецкой области 99 новых случаев COVID-19. Данные на 16 ноября

За последние сутки в Липецкой области коронавирус выявили у 99 человек (днем ранее было 97).

Распределение новых заболевших по муниципалитетам:

г. Липецк – 42

г. Елец – 6

Воловский район – 1

Грязинский район – 34

Данковский район – 1

Елецкий район – 1

Задонский район – 2

Краснинский район – 1

Липецкий район – 5

Становлянский район – 2

Тербунский район – 1

Усманский район – 2

Чаплыгинский район – 1

Всего на территории региона зарегистрирован 9621 случай COVID-19, 7687 человек выздоровели, из них 35 – за последние сутки.

Умерли от коронавируса за все время в Липецкой области 86 человек. О последнем смертельном случае стало известно сегодня. Скончался 60-летний мужчина из Воловского района.

По состоянию на 14.00, 16.11.2020 г. в больницах находится 661 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

Получают лечение на дому 1187 пациентов с лёгкой формой COVID-19.