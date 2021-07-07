Иномарка выехала на встречную полосу там, где это запрещено.

Накануне в сети Интернет появилась запись с видеорегистратора, на которой видно, как автомобиль «Мазда» совершает обгон, выезжая на полосу встречного движения с пересечением сплошной линии дорожной разметки.

Нарушение ПДД было зафиксировано третьего июля в Грязинском районе около десяти часов утра на трассе Липецк – Усмань.

Сотрудники ГИБДД установили водителя иномарки. Им оказался мужчина 1985 года рождения.

За выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, автоинспекторы привлекли его к административной ответственности по ч.4 ст.12.15 КоАП РФ. Мужчине придется заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

Госавтоинспекция напоминает, что выезд на полосу встречного движения в местах, где это запрещено ПДД, является грубым нарушением. Этот маневр может создать аварийную ситуацию. Как показывает практика, лобовые столкновения характеризуются наиболее тяжкими последствиями для его участников, вплоть до летальных.

По статистике, на дорогах Липецкой области в первом полугодии этого года было зарегистрировано десять автоаварий, причиной которых стал выезд на полосу встречного движения в нарушение ПДД. В них пять человек погибли и двадцать девять – получили травмы.