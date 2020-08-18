В Липецкой области автомобилист пытался подкупить инспектора ДПС

14 августа в Усманском районе, примерно в 21.00, на автодороге «Липецк-Усмань» в районе села Аксай сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «ВАЗ-2106». За рулем сидел 38-летний мужчина, не имеющий права на управление транспортным средством. В ходе проверки выяснилось, что автомобиль не был зарегистрирован в Госавтоинспекции.

Находясь в патрульном автомобиле, нарушитель умышлено передал должностному лицу – инспектору ДПС, взятку в размере пяти тысяч рублей, за то, чтобы последний не составлял в отношении него протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 12.7 и 12.1 КоАП РФ.

Однако, сотрудник ГИБДД не только отказался от денег, но и сообщил о данном факте в дежурную часть ОМВД России по Усманскому району.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ч.1 ст. 291.2 «Мелкое взятничество» УК РФ. Автомобилисту грозит штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до одного года.

За истекший период 2020 года зафиксировано 39 фактов передачи правонарушителями незаконных денежных вознаграждений сотрудникам ГИБДД, в целях ухода от ответственности за совершённые административные правонарушения в области безопасности дорожного движения. По 36 фактам возбуждены уголовные дела по ст. 291 УК РФ «Дача взятки», по 34 из которых приняты решения о привлечении к уголовной ответственности с назначением штрафов, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области