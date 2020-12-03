В Липецкой области более 112 тысяч инвалидов получают пенсии и различные выплаты ПФР

Ежегодно, начиная с 1992 года, 3 декабря отмечается международный день инвалидов. Для данной категории граждан действует ряд мер государственной поддержки, значительную часть из которых осуществляет ПФР. Так, в Липецкой области более 112 тысяч инвалидов получают пенсии и различные выплаты по линии Пенсионного фонда РФ.

Гражданин, признанный инвалидом 1, 2 и 3 группы, имеет право на получение страховой пенсии по инвалидности. Такой вид пенсии в области получают около 20 тыс. человек. При отсутствии права на страховую пенсию по инвалидности, например, из-за отсутствия стажа, устанавливается социальная пенсия. Её получают более 15 тысяч граждан.

Инвалиды, включая детей-инвалидов, имеют право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), размер которой зависит от установленной группы инвалидности. С середины этого года Пенсионный фонд назначает ЕДВ в проактивном режиме, т.е. не нужно подавать заявление на оформление лично, территориальные органы ПФР сделают все самостоятельно.

Все получатели ежемесячной денежной выплаты пользуются государственной социальной помощью в виде набора социальных услуг. Льготники по своему выбору могут получать услуги в натуральном виде или заменить их на денежный эквивалент, размер которого составляет 1121,42 руб.

Кроме того, 3002 родителям, имеющих детей-инвалидов до 18 лет и инвалидов с детства I группы и осуществляющим уход за ними, ежемесячно выплачивается 10 тыс. руб. Если уход осуществляет трудоспособный неработающий человек, не являющийся родителем или опекуном, выплачивается 1200 рублей. Выплата производится вместе с пенсией ребенка-инвалида на время ухода за ним.

Сегодня пенсии по инвалидности и ежемесячные денежные выплаты в Липецкой области назначаются по данным Федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов». Это крупнейшая информационная система, которая охватывает наиболее полные сведения о каждом гражданине с инвалидностью в нашей стране. В списки входят как взрослые люди с ограниченными возможностями, так и дети-инвалиды.