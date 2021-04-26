Спустя 35 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС Отделение Пенсионного фонда по Липецкой области назначает и выплачивает пенсии и ЕДВ жителям региона по основаниям, связанным с Чернобыльской катастрофой. Так, на сегодняшний день получателями данных выплат являются 47795 жителей региона.

В нашем регионе в зону радиационного воздействия попали 69 населенных пунктов в 9 районах области. На сегодняшний день здесь проживают 39 924 человека, из них 9669 детей в возрасте до 18 лет. Все они являются получателями ежемесячных денежных выплат.

Стоит отметить, что граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, в том числе вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, повышение пенсионного возраста не коснулось. Пенсию по старости они назначают ранее общеустановленного пенсионного возраста.

Так, 12070 жителей области, пострадавших в результате радиационной катастрофы, получают государственные пенсии. С 1 апреля 2021 года размер пенсий составляет 11 593,52 рублей.

763 ликвидатора последствий Чернобыльской аварии 1986-1987 годов получают ежемесячные денежные выплаты в размере 2919 рублей. Еще 117 ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС в 1988-1990 годах получают ЕДВ в размере 2336,7 рублей.