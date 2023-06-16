18 июня свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники. Ежедневно люди в белых халатах спасают жизни и, не жалея сил, отдают себя борьбе за здоровье пациента. За их нелегкий и ответственный труд законодательство предусматривает ряд льгот, в частности, врачи и медперсонал могут выйти на пенсию раньше общеустановленного возраста.

На сегодняшний день в регионе 7738 медицинских работников получают досрочную пенсию по старости. Им пенсия назначается не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимого специального стажа.

С этого года и далее период отсрочки после выработки специального стажа составит пять лет. При этом медработники могут продолжать трудовую деятельность после приобретения необходимой выслуги лет либо прекратить работу. Требования к стажу лечебной деятельности у медиков остались прежними — 25 лет работы в сельской местности или 30 лет в городе и поселках городского типа.

Напомним, что право на досрочную пенсию у медицинских работников появляется при условии осуществления лечебной и иной деятельности по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения в должностях предусмотренных Списками, утвержденными Постановлениями Правительства РФ.