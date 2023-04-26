26 апреля — День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. Сегодня в Липецкой области проживают 936 чернобыльцев, которые принимали непосредственное участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

По линии СФР данная категория граждан получает ежегодные и ежемесячные выплаты от Отделения Социального фонда по Липецкой области. Чернобыльцы, получившие инвалидность вследствие аварии на ЧАЭС, имеют право на ежемесячную денежную выплату в размере 3540 руб. Её получают 113 жителей нашего региона в дополнение к пенсии по инвалидности.

Кроме того, чернобыльцам региона положены: ежегодная компенсация на оздоровление, ежемесячное возмещение вреда здоровью. Так же 1 раз в год они могут подать заявление на ежемесячную компенсацию на продовольственные товары на себя и своих несовершеннолетних детей. В этом году отделение СФР по Липецкой области назначило подобные выплаты на 790 человек.

Подать заявление на компенсацию можно через портал «Госуслуг» или обратиться с документами, подтверждающими право на выплаты в клиентскую службу регионального ОСФР или МФЦ. Выплачиваются пособия с месяца, следующего за месяцем обращения за выплатой.