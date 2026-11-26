Как подготовить специалистов, которые смогут работать с современными технологиями в сельском хозяйстве, обсудили в Липецком государственном техническом университете.

Круглый стол собрал представителей аграрной отрасли и образования.Главной темой стали требования работодателей к будущим специалистам.

Участники обсудили, какие знания и навыки необходимы выпускникам, как улучшить образовательные программы и увеличить количество практических занятий.Отдельное внимание уделили стажировкам преподавателей на сельхозпредприятиях. Это позволит им лучше познакомиться с современным оборудованием и технологиями, а затем использовать полученный опыт в обучении студентов.

Встреча прошла на базе ЛГТУ, где по инициативе губернатора Игоря Артамонова создан Агроинженерный институт. В 2026 году он принял первых студентов.

«Сельское хозяйство сегодня — это современное оборудование, автоматизация и новые технологии. Поэтому важно, чтобы молодые специалисты ещё во время учёбы знакомились с реальным производством и понимали задачи предприятий. Для этого развиваем сотрудничество вузов и агробизнеса. Агроинженерный институт ЛГТУ стал одним из шагов в этом направлении», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.