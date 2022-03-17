Российский холдинг «Новотранс» 17 марта вошел в состав некоммерческого партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники». Это позволит расширить его взаимодействие с ведущими транспортными компаниями в связи с предстоящим строительством в Липецкой области металлургического машиностроительного комплекса по производству железнодорожных цельнокатаных колес.

Инвестиционное соглашение о строительстве в экономзоне «Липецк» одного из самых высокотехнологичных и экологически безопасных в России производств было подписано главой Липецкой области Игорем Артамоновым с руководством «Новотранс» в июне прошлого года на экономическом форуме в Петербурге. Объём производства составит 400 тысяч колёс для грузовых железнодорожных вагонов в год, инвестиции – 31,7 млрд рублей.

«Мы приветствуем появление инвестора в регионе, который отвечает всем принципам «зелёной металлургии» и безотходного производства. Строительство предприятия позволит создать в Липецкой области более тысячи новых рабочих мест, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составят более 4 млрд рублей ежегодно», – заявил Игорь Артамонов.

Концепция «безотходного производства» предполагает использование в качестве сырья металлолома вагоноремонтных заводов «Новотранс» и промышленных предприятий Липецкой области. Образующиеся металлоотходы будут также возвращены в производство, а попутная продукция станет сырьём для смежных отраслей промышленности, сообщает LipetskMedia.

Фото «Новотранс»