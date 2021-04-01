Вторым отделом по ОВД завершено расследование уголовных дел в отношении бывшего директора ОКУ «Дорожное агентство» и его заместителя, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки за совершение действий в пользу представляемого взяткодателем лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

По данным следствия, обвиняемый, занимая должность директора ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области», действуя совместно со своим заместителем, получили взятку от директора ООО в сумме 2,9 млн рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за способствование в заключении госконтрактов на оказание услуг по обеспечению функционирования передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, а также за своевременную оплату по контрактам и бездействие при возможных нарушениях их требований.

Взятку обвиняемым директор коммерческой организации передавал лично, либо через сотрудника агентства, выступившего посредником во взяточничестве.

Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Липецкой области, которые задержали взяткополучателя – экс-заместителя директора ОКУ во время передачи ему очередной суммы взятки.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления бывший директор признал частично. Однако его доводы следствие расценило, как попытку избежать уголовной ответственности и опровергло собранными доказательствами, в числе которых признательные показания его заместителя и других участников коррупционной схемы, а также результаты следственных действий и судебных экспертиз. В настоящее время материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд.